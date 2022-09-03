Эксперт рассказал, когда Россия выйдет из экономического кризиса

Специалисты издания Bloomberg опубликовали прогноз о 10-летней рецессии экономики РФ. Известный в Российской Федерации экономист Роман Эткинд прокомментировал его и посчитал, что он чересчур пессимистичен. Журналисты новостного онлайн-издания «Свободная Пресса» сообщили о том, что эксперт в сфере экономики и финансов тоже согласен с мнением Bloomberg, что до 2024 года в экономике РФ будет наблюдаться стрессовая ситуация.

Как утверждает Роман Эткинд, в настоящее время лучшие мозги перетекают из России за рубеж. В связи с этим назрела чрезвычайная необходимость срочно налаживать новые производства на территории российского государства. Однако — по имеющейся информации — подобные проблемы наблюдаются также и в экономиках Соединённых Штатов Америки, Европейского союза и многих других регионов мира. Нынешний скачок стоимости энергоносителей способствовал сильному падению потребительского спроса. Из-за этого население предпочитает хранить все заработанные деньги, не расходуя их. Низкая рентабельность способствовала приостановке части промышленности.

Эксперт уверен, что для преодоления кризиса России сейчас важно укреплять торговые связи с государствами, остающимися к нам дружественными, включая КНР, Индию, Иран, Турцию и др. В целом «улучшение можно будет наблюдать уже через два-три года», подытожил Эткинд.

Ранее СМИ сообщали о том, когда же армия России применит против ВСУ своё новейшее вооружение.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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