Экономист Ведута прогнозирует, что россияне перестанут брать ипотеку

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Поскольку гарантий уверенности у молодых людей в том, что завтра они все так же будут получать зарплату и смогут платить по счетам, нет, большинство из них откажется от возможности взять квартиру в ипотеку. Ко всему многие россияне сейчас в ожидании сложностей в экономике из-за воздействия санкций. Об этом в беседе с ОСН заявила завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ им. Ломоносова Елена Ведута.
По ее прогнозам, из-за неуверенности в завтрашнем дне даже при наличии нескольких видов льготного кредитования откажутся от ипотеки около 40% российских семей.
«Ситуация с ипотекой будет сложной, ведь гарантий уверенности в завтрашней зарплате и в возможности выплачивать ипотеку у молодых людей нет. Все в ожидании того, что санкции начнут хуже воздействовать на экономику РФ, справится ли страна с импортозамещением - этот вопрос пока тоже остается открытым. И если не справится, экономическая ситуация начнет ухудшаться, и смогут ли молодые люди работать, — тоже вопрос, ведь предприятия могут начать закрываться», — пояснила Ведута.
В заключение она добавила, что и банки станут неохотнее оформлять ипотеки, ведь они тоже не могут быть уверенными в платежеспособности своих клиентов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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