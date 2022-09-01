Экономист Хазин допустил, что Запад предложит отменить санкции уже осенью

Спад в российской экономике из-за санкций очевиден и уже даже находится на самом высоком уровне.

Глава правительства Михаил Мишустин на недавнем заседании заговорил о необходимости смены финансовой системы и планах по увеличению рублевой ликвидности. И тем не менее, за полгода СВО экономика России не обрушилась.

Экономист Михаил Хазин уверен, что самые сложные времена уже позади и уже осенью Запад пойдет на попятную, пишет Агентство экономических новостей .

Он считает, что события могут развиваться по одному из двух сценариев. Первый - усиление военной поддержки Украины, в том числе полулегальными армейскими формированиями, а также оказание финансовой помощи. Однако на это США и Европа вряд ли решатся. Второй, наиболее вероятный - шаг навстречу России.

«Либо они должны вслух сказать: «Ребята, мы ошиблись, санкционная война была ошибкой, мы так больше делать не будем. Мы всё отменяем, возвращаем всё назад», - высказался Хазин.

Согласно его прогнозу, это может случиться и в сентябре, но с большей вероятностью - во второй половине октября.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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