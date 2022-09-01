Экономист Ковригин: Закупленные РФ юани станут «мертвым грузом» для экономики

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Закупка российскими властями юаней может оказать влияние на курс рубля, поскольку текущий для экономики страны невыгоден в силу того, что снижает конкурентоспособность российских товаров на международных рынках. Однако у этого есть и обратная сторона медали, предупреждает доцент РЭУ им. Плеханова Вадим Ковригин.
По его словам, закупленная китайская валюта в развитии реального сектора экономики принимать участия не будет и попросту окажется мертвым грузом, пишет REGNUM.
«Правительство в течение нескольких месяцев озабочено вопросами укрепления национальной валюты. Покупка иностранной валюты — один из способов сдерживания укрепления национальной денежной единицы. Но он чреват издержками. Приобретённая валюта становится во многом мёртвым грузом для экономики и не участвует в развитии её реального сектора», — говорит Ковригин.
По мнению специалиста, гораздо более эффективным в предотвращении ревальвации рубля могло бы стать снижение регулятором ключевой ставки, хотя инфляционные риски при этом и повысятся.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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