Финэксперт Григорьев: Кризис 2015 года в России не повторится

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Кризис 2015 года в России не повторится, заверил в беседе с журналистами финансовый эксперт Владимир Григорьев. Он заверил, что, несмотря на довольно ощутимые потери, запасов прочности у российских банков еще хватит.
Недавно Центробанк России распространил заявление, в котором оценил потери местных кредитных организаций в 1,5 триллиона рублей. И это только за первое полугодие сего года.
В разговоре с ОСН Григорьев вспомнил, как в 2015-ом году в стране, столкнувшейся с санкциями из-за Крыма, начали массово закрываться кредитные учреждения. Однако те, которые пережили эти времена, сейчас выгодно отличаются своей устойчивостью перед вызовами. ЦБ РФ в условиях того кризиса обзавелся ценным опытом управления банковской системой. Все риски в 2022-м санкционном году отслеживаются.
Эксперт считает, что граждане РФ сейчас могут совершенно спокойно хранить деньги в кредитных организациях и не беспокоиться за их сохранность.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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