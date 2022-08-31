Electrolux окончательно уходит из России

Сегодня, 15:29

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Electrolux окончательно уходит из России
Фото из открытых источников

Шведская компания Electrolux, производитель бытовой техники, которая славится своим безупречным качеством, окончательно уходит из России. От своего бизнеса на территории нашей страны она уже избавилась. Сообщение об этом появилось на официальном сайте компании.

Дочерняя компания Electrolux была продана топ-менеджменту российского подразделения. Свои потери от ухода с российского рынка шведский производитель оценивает в 35 миллионов шведских крон - это примерно 3,3 миллиона долларов.

Стоит отметить, что ранее на РФ приходилось только 1,6% от общего объема продаж.

«Electrolux не имеет производства в России и не будет поставлять технику продаваемой компании»,— приводится уточнение в сообщении о продаже «дочки».

О приостановке своей деятельности в РФ компания Electrolux объявила буквально с первых дней специальной военной операции в Украине.

Напомним, что в России прекратило работать и подразделение Electrolux Professional. Под этим брендом выпускается техника для потребителей-профессионалов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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