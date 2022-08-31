В Польше стоимость электроэнергии повысилась на 700%

Вчера, 20:19

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В Польше стоимость электроэнергии повысилась на 700%
Фото из открытых источников

По данным сайта Interia.pl, в Польше стоимость электроэнергии подскочила на 700 %. В связи с этим власти страны призывают граждан к жесткой экономии. Офисы, организации досуга, бассейны и катки, потребляющие много электроэнергии, даже могут закрыть. Температура в других офисах будет снижена до 18 °С, а также могут отключить уличное освещение. В стране появятся пункты обогрева для людей, которые не в состоянии оплачивать коммунальные счета. В правящей партии «Право и справедливость» признали, что ситуация достаточно серьезная.

Ранее стало известно о том, что в Бельгии могут приостановить освещение автомагистралей, а также ограничить подсветку федеральных зданий и памятников, а общественные здания будут отапливать лишь до +19 °C.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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