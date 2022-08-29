Eurasianet: Резкий рост торговли вызывает вопросы о параллельном импорте Армении и РФ или обходе санкций

На Западе заподозрили Армению в обходе санкций. Об этом пишет издание Eurasianet.

В первом полугодии объем поставок товаров из Армении в Россию вырос на 50% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. На Западе не знают, чем это можно объяснить. Все указывает на то, что РФ пытается реализовать свою программу параллельного импорта не без помощи Армении.

Экономист Сурен Парсян сказал в беседе с журналистами о том, что Ереван поставляет Москве собственные и импортные товары. Серьезно беспокоит реэкспорт.

«Данных, позволяющих точно измерить объем реэкспорта, нет, но есть ясные экономические показатели, помогающие нам понять, что его объем велик. Один пример: производство выросло всего на 2,7 процента, тогда как увеличение совокупного объема экспорта превысило 50 процентов», - пояснил он.

Однако отследить параллельный импорт экспертам нелегко. Они пожаловались на то, что армянские таможенные власти статистику обновляют только дважды в год, а Россия внешнеторговую информацию перестала публиковать сразу после начала специальной военной операции в Украине.

Издание подчеркивает, что если доказательств уклонения от санкций наберется достаточно, серьезные ограничения будут грозить самой Армении.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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