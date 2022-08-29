Eurasianet: Резкий рост торговли вызывает вопросы о параллельном импорте Армении и РФ или обходе санкций

Попытки Беглова прикрыться федеральными законами о КРТ напоминают детский сад – эксперт
Попытка губернатора Петербурга Александра Беглова прикрыться федеральными правовыми актами за критику закона о...Подробнее
На Западе заподозрили Армению в обходе санкций. Об этом пишет издание Eurasianet.
В первом полугодии объем поставок товаров из Армении в Россию вырос на 50% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. На Западе не знают, чем это можно объяснить. Все указывает на то, что РФ пытается реализовать свою программу параллельного импорта не без помощи Армении.
Экономист Сурен Парсян сказал в беседе с журналистами о том, что Ереван поставляет Москве собственные и импортные товары. Серьезно беспокоит реэкспорт.
«Данных, позволяющих точно измерить объем реэкспорта, нет, но есть ясные экономические показатели, помогающие нам понять, что его объем велик. Один пример: производство выросло всего на 2,7 процента, тогда как увеличение совокупного объема экспорта превысило 50 процентов», - пояснил он.
Однако отследить параллельный импорт экспертам нелегко. Они пожаловались на то, что армянские таможенные власти статистику обновляют только дважды в год, а Россия внешнеторговую информацию перестала публиковать сразу после начала специальной военной операции в Украине.
Издание подчеркивает, что если доказательств уклонения от санкций наберется достаточно, серьезные ограничения будут грозить самой Армении.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Попытка губернатора Петербурга Александра Беглова прикрыться федеральными правовыми актами за критику закона о...Подробнее
Появление Телеграм-навигатора Смольного, целью которого является сориентировать петербургский бизнес в мерах поддержки,...Подробнее
Жители Петербурга массово голосуют за то, чтобы СК РФ проверил деятельность губернатора Петербурга Александра Беглова....Подробнее
В День знаний, 1 сентября в Петербурге многие горожане приехали на работу и учебу с опозданием. Комитет по транспорту...Подробнее
Еще 14% опрошенных россиян предпочитают сначала отложить средства на крупные покупки и другие значительные расходы, а...Подробнее
Правительство Санкт-Петербурга под руководством губернатора Александра Беглова предложило инвесторам поучаствовать в...Подробнее
На фоне угроз Лондона в адрес России к британским берегам устремились ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой...Подробнее
О проблемах с нехваткой дронов у ВСУ заявил губернатор Николаевской области Виталий Ким. Он призвал украинцев начать...Подробнее
Иранские военные в водах Персидского залива попытались похитить американский беспилотный аппарат Saildrone Explorer. В...Подробнее
Суд Ростов-на-Дону заочно арестовал по делу о мошенничестве с жильем 50-летнего мужчину. Он - бывший военный, сейчас...Подробнее
Комментировать