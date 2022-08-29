Экономист предрекла рост курса доллара на сентябрь 2022 года

Сегодня, 12:39

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Экономист предрекла рост курса доллара на сентябрь 2022 года
Главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова

Главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова рассказала о том, что на всём протяжении наступающего сентября доллар Соединённых Штатов Америки будет несколько укрепляться по отношению к рублю Российской Федерации. Об этом сообщают журналисты радио Sputnik. 

«На отечественном валютном рынке после того, как прошла волатильность февраля и марта, никаких штормов больше не наблюдалось. С тех пор положение с финансами стало относительно стабильным. Как и в предыдущие годы,  в августе традиционно на валютном рынке страны наступает штиль. Моё мнение такое: в нынешнем сентябре рынок российских валют несколько активизируется, однако, не очень сильно. С высокой степенью вероятности, курс будет совершать своё движение к отметке 65 рублей за доллар, может быть, 70 рублей за доллар. Такая ситуация будет наблюдаться несколько последующих месяцев». 

Орлова акцентировала внимание на том, что рост доллара может произойти из-за стоимости нефти. На мировых рынках в последнее время цены не нефть несколько снижаются. Впрочем, падение будет умеренным, сообщает радио Sputnik. Напомним, что в августе резких скачков у доллара не было. На данный момент американская валюта торгуется в районе шестидесяти рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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