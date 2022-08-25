Ericsson закроет представительство в России до конца 2022 года

Шведская компания Ericsson намерена закрыть собственное представительство в России до конца 2022 года. Ее крупнейшие клиенты - сотовые операторы МТС и Tele2 - рискуют столкнуться с проблемами в работе по причине отсутствия комплектующих для базовых станций.

По данным «Коммерсанта», компания Ericsson собирается уволить всех своих российских сотрудников. Это затронет и техническую поддержку в сетях операторов связи.

Согласно инсайдерской информации, еще неделю назад, 22 августа, центральный офис компании уведомил свое российское представительство о планах закрыть его до конца текущего года и увольнении всего персонала.

В ближайшее время шведы, пообещавшие оставшимся без работы сотрудникам финансовую и социальную поддержку, начнут постепенно сворачивать свою деятельность, выполняя ранее взятые на себя обязательства перед заказчиками.

После того, как РФ ввела свои войска на Украину в рамках военной спецоперации, компания перестала поставлять оборудование в Россию. В апреле было объявлено о решении временного прекращения работы в РФ. Сотрудники были отправлены в оплачиваемые отпуска. Теперь же Ericsson, на долю которой приходится 20% поставок оборудования в стране, полностью уходит из России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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