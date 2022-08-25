Американская компания Dell объявила о полном прекращении работы в России

Американская компания Dell, являющаяся разработчиком компьютеров и серверов, в августе 2022 года официально объявляет об окончательном уходе из России. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

Представитель компании Марк Сиеменас заявил журналистам, что все продажи на территории РФ были ранее прекращены. Офисы компании в России закрылись еще в середине этого месяца.

«Начиная с февраля мы приняли окончательное решение не продавать и не обслуживать наши продукты в России, Белоруссии, ДНР/ЛНР и в Крыму», — пояснил Сиеменас.

Штат компании насчитывал в России 450 человек. Они были уволены, но, вероятно, безработными не останутся и начнут работать на другое юрлицо.

Всем уже бывшим сотрудникам Dell компания выплатила до восьми окладов, некоторым выплатила премию и подарила свою технику.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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