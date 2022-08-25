Пенсионерам в РФ дадут по 15 000 рублей уже 29 августа – решение принято

Российские пенсионеры с 29 августа получат единовременную выплату в размере 15 тыс. рублей. Об этом сообщает портал PRIMPRESS, отмечая, то выплата будет осуществляться на уровне регионов. Такой выплаты на федеральном уровне на ближайший месяц не предусмотрено.

Тем не менее, даже выплата на региональном уровне будет хорошим подспорьем для пожилых граждан, которым, по сути, не важно из какого бюджета им выплачивают пособие.

Но стоит учитывать, что выплата будет отличаться в зависимости от региона проживания и возраста пенсионера. В некоторых регионах ее и вовсе может не быть.

Тем не менее, в Петербурге те пожилые россияне, которым исполнилось в августе 90 лет, получат дополнительно 15 тыс. рублей. На юбилей 95 лет выплата составит 20 тысяч рублей, а тем, кто отпраздновал вековой юбилей, выплатят из бюджета Северной столицы по 25 тыс. рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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