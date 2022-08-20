Казахстан обсуждает с Азербайджаном поставки своей нефти в обход России

Даурен Карабаев, замглавы правления по экономике и финансам национальной компании Казахстана «Казмунайгаз», проинформировал о том, что РК в рамках переговоров обсуждает с Азербайджаном вопрос о поставках собственной нефти в обход Российской Федерации. Об этом сообщило агентство ТАСС.

«Обсуждение с азербайджанской стороной возможной транспортировки казахстанской нефти ведется на различных уровнях, в том числе на государственном и на уровне национальных компаний», — сказал господин Карабаев.

Он добавил, что для того, чтобы согласовать новый транспортный маршрут, необходимо проработать ряд деталей. Однако в распоряжении Баку имеются два нефтепровода, которые могут быть использованы для транспортировки нефти из Республики Казахстан.

Агентство Reuters ранее уже предупреждало о планах Казахстана организовать поставки своего «черного золота» по нефтепроводу в обход России. Власти РК задались такой целью после того, как возникли проблемы с ее перекачкой через порт Новороссийска.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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