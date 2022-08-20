Российские гитаристы столкнулись с дефицитом струн

Россияне охладели к курортным романам
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Программа импортозамещения в полной мере не работает. По крайней мере, в РФ уже вовсю начал ощущаться дефицит струн для различных музыкальных инструментов. До СВО они поставлялись, преимущественно из-за рубежа.
По словам гитаристов, те, что еще не успели раскупить и их можно отыскать в продаже, стали дороже минимум на 4-5 тысяч рублей.
Журналисты издания «Подъем» пообщались с продавцами одного из музыкальных бутиков. Там сообщили, что дефицита, как такового, не наблюдается. В то же время ассортимент заметно сократился. Многие позиции подорожали при этом довольно существенно.
«Ну, будет подороже, будет меньше ассортимент, но струны никуда не денутся. На складах пока достаточно большие запасы, - прокомментировали в магазине. И добавили: - Это со всем, не только со струнами. Это общая ситуация».
Поставки в магазины серьезно затруднены вследствие возникших из-за наложенных из-за СВО санкций проблем с логистикой.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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