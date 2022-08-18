Сбербанк предупредил граждан о предстоящем в сентябре повышении цен на ряд товаров

Сбербанк посоветовал соотечественникам быть готовыми к тому, что с средины сентября цены на некоторые товары в России начнут расти. Об этом пишет онлайн-ресурс PRIMPRESS.

Аналитики SberCIB Investment Research, одного из профильных подразделений Сбербанка, сообщили, что уже в течение семи недель цены на многие продукты продолжают снижение. Дефляция стала возможна за счет сезонности - подоспел новый урожай овощей и фруктов. Однако цены вскоре перестанут снижаться, отмечают аналитики, а с средины сентября пойдут в рост.

«И это важно учитывать всем, кто имеет денежные средства на карте и закупается товарами. Платить за них вскоре придется немного больше», — предупреждает источник.

На данный момент, как говорится в релизе, спрос на товары довольно слабый, тогда как урожай хороший. Именно эти два фактора и поспособствовали снижению цен. Подчеркивается, что в августе среднее снижение зафиксировано на уровне 0,23 процента.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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