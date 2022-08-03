Эксперт Калачев считает, что запрет российского туризма в Европу не имеет смысла

Сегодня, 09:54

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Эксперт Калачев считает, что запрет российского туризма в Европу не имеет смысла
Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post призвал Запад запретить россиянам въезжать на территорию своих стран и запретить выдачу туристических виз. Как следует из реакции государств Евросоюза, этот вопрос еще будет обсуждаться и прорабатываться.

Политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев, оценивая инициативу украинского лидера, выразил уверенность в том, что запрет российского туризма в Европе не имеет смысла.

Эффекта, на который могут рассчитывать страны-участницы ЕС, может и вовсе не быть.

Все дело в том, утверждает Калачев, что россияне в последнее время ездят отдыхать не на запад, а на юг.

Страны Прибалтики, а также Бельгия, Чехия, Словакия, Нидерланды, Мальта и Дания еще до призыва Зеленского практически перестали выдавать россиянам шенгенские визы.

«Большинство российских граждан в последнее время чаще посещали Грузию, Армению, Турцию и Казахстан, — пояснил политолог в беседе с газетой «МК». — Останется возможность посетить Таиланд, Танзанию, Мальдивы, Турцию или даже Киргизию».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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