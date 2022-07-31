АТОР: Турпоток в РФ сократился на 95% по сравнению с 2019 годом

Сегодня, 17:19

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АТОР: Турпоток в РФ сократился на 95% по сравнению с 2019 годом
Фото из открытых источников

Россия становится все менее привлекательной для иностранных туристов. По сравнению с 2019 годом турпоток сократился на 95 процентов.

Иностранцы не желают посещать туристические достопримечательности страны на фоне проведения специальной военной операции на Украине. За первую половину 2022-го года поток туристов составил только 81,5 тыс. человек - это следует из сообщения Ассоциации туроператоров России (АТОР), ссылающейся на данные погранслужбы ФСБ.

В первой половине года в Россию с различными целями приезжали почти два миллиона человек. Это указывает на то, что именно туристический поток в сравнении с 2019 годом снизился почти в 25 раз.

«Второй квартал – апрель-июнь – это высокий туристический сезон для России, но в 2022 году в это время иностранцы совершили в Россию всего 23,8 тыс. визитов с целью туризма. Для сравнения, в этот же период 2019 года иностранцы посещали РФ с туристическими целями почти 1,5 млн раз, а во втором квартале пандемийного 2021 года – более 51 тыс. раз», - указали в АТОР.

Подчеркивается, что больше всего было приезжих из Кубы (9,8 тыс.), Турции (9,6 тыс.) и Германии (8,5 тыс.).

Из Казахстана в РФ приезжали на отдых 4,7 тыс. человек, Индии - 3,5 тыс., Узбекистана - 3,2 тыс.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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