Экономист Сафонов: россияне будут отказываться от дорогостоящих покупок в долг

Сегодня, 11:29

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Экономист Сафонов: россияне будут отказываться от дорогостоящих покупок в долг
Фото из открытых источников

Платежеспособный спрос станет ключевым фактором среди тех, которые оказывают непосредственное влияние на дальнейший рост цен на недвижимость. Всего же их три, говорит Александр Сафонов, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финансового университета при российском правительстве. Это, кроме динамики спроса на жилье, еще уровень инфляции и объемы вводимого жилья.

По его словам, уровень одобрения ипотеки не скажется на динамике реальных доходов.

«Население перешло в режим экономии и будет откладывать дорогостоящие покупки в долг. Исключением может выступить исключительно Москва. Жилье в столице покупается в качестве долгосрочных инвестиций, но, снова, слишком большая конкуренция вторичного жилья и падение доходов от аренды будут тормозить покупки», - приводит слова Сафонова агентство REGNUM.

Поэтому, полагает эксперт, цены на жилье во втором полугодии могут вырасти исключительно под влиянием инфляции.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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