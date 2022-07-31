Экономист Сафонов: россияне будут отказываться от дорогостоящих покупок в долг

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Платежеспособный спрос станет ключевым фактором среди тех, которые оказывают непосредственное влияние на дальнейший рост цен на недвижимость. Всего же их три, говорит Александр Сафонов, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финансового университета при российском правительстве. Это, кроме динамики спроса на жилье, еще уровень инфляции и объемы вводимого жилья.
По его словам, уровень одобрения ипотеки не скажется на динамике реальных доходов.
«Население перешло в режим экономии и будет откладывать дорогостоящие покупки в долг. Исключением может выступить исключительно Москва. Жилье в столице покупается в качестве долгосрочных инвестиций, но, снова, слишком большая конкуренция вторичного жилья и падение доходов от аренды будут тормозить покупки», - приводит слова Сафонова агентство REGNUM.
Поэтому, полагает эксперт, цены на жилье во втором полугодии могут вырасти исключительно под влиянием инфляции.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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