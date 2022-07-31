Экономист Беляев объяснил ненужность иностранной валюты россиянам в условиях санкций

Сегодня, 14:24

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Экономист Беляев объяснил ненужность иностранной валюты россиянам в условиях санкций
Фото из открытых источников

Экономист Михаил Беляев заявил о том, что россиянам в условиях санкций, введенных за специальную военную операцию коллективным Западом, наличная валюта вовсе не нужна. В своем интервью газете «Московский комсомолец» он посоветовал вспомнить о понятии внутреннего денежного оборота.

По словам Беляева, в сложившихся условиях должен действовать непреложный закон экономики, суть которого в следующем: одна страна - одна валюта, национальная. И она должна присутствовать абсолютно во всех внутренних расчетах.

«Во внутреннем денежном обращении должна присутствовать только национальная валюта: в ценах, расчетах, в платежах – везде-везде. Исходя из этого, приходим к выводу, что наличная валюта народу совершенно не нужна», – пояснил Беляев.

Ранее ЦБ РФ продлил ограничения на снятие валюты в сумме, которая превышает 10 тысяч американских долларов или евро, до 9 марта следующего года. Эксперт Беляев посоветовал россиянам поубавить недовольство этим фактом и перестать тиражировать разговоры о том, что государство «конфисковало» накопления в иностранной валюте.

«Когда выезжаешь за границу, можешь пользоваться своими счетами сколько угодно, оплачивать покупки, прочее», – сказал он и добавил, что считает введенные ЦБ РФ ограничения «щадящими».

По мнению Беляева, «для любого простого гражданина это вполне достаточная сумма (10 тыс. долларов)».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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