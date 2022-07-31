ВШЭ: Зависимость РФ от импорта турбин составляет около 90%

Зависимость РФ от импорта газового оборудования нереально высокая и находится на уровне 90%. Объясняется это тем, что в стране отсутствует собственное производство, на котором изготавливали бы турбины большой мощности. Об этом сказано в отчете Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики.

Первые санкции против России на фоне событий на Украине были введены в 2014 году. Тогда доля импорта исчислялась 80–100%. Минуло уже 8 лет с тех пор, подоспели новые санкционные ограничения и рестрикции, но в плане зависимости от импорта турбин ничего не поменялось. И это притом, подчеркивают в ВШЭ, что шансы на снятие санкций в обозримом будущем минимальны.

Примечательно, что более 75% импорта газовых турбин и компонентов ранее шло из стран, которые поддержали антироссийские санкции. Так, доля Чехии от общего объема - 33%, Канады - 30%, США - 22%, пишет «Росбалт» (внесен в список физлиц и СМИ, выполняющих функции иноагента, - Ред.).

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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