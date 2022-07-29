Эксперты порекомендовали россиянам хранить сбережения в китайских юанях

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Эксперты, опрошенные агентством экономических новостей «Прайм», порекомендовали гражданам в РФ свои сбережения сохранять в китайских юанях, гонконгских долларах или любой другой валюте дружественных стран. Это позволит снизить риски из-за санкций, введенных против России за специальную военную операцию в Украине.
Станислав Дружинский, аналитик банка «Хоум Кредит», «первым выбором» среди валют назвал сейчас юань и доллар Гонконга. Вкладываться в доллары, евро, франки и иены нежелательно - это может быть рискованно. А вот валюты так называемых дружественных России стран для диверсификации вполне сгодятся. В этот список Дружинский внес дирхам (ОАЭ), турецкую лиру и любые другие валюты стран юго-восточной Азии и СНГ.
Справедливости ради эксперт предупредил о том, что, прежде чем вкладываться в них, следует обязательно изучить сопряженные с колебаниями курса риски (турецкая лира, например, очень быстро обесценивается, инфляция в Турции достигла максимума за последние 25 лет, а по оценкам специалистов компании Barclays к октябрю нынешнего года она может достичь показателя в 88%, - авт.).
Александр Арутюнян, главный экономист ИК «Русс-Инвест», рекомендует при выборе альтернативных доллару и евро валют для вложения не забывать еще об одном важном обстоятельстве. В частности, что «юань - это не свободно конвертируемая валюта».
Сбережения можно хранить не только в банкнотах. Свои деньги можно вложить в ценные бумаги, недвижимость, драгоценные камни.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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