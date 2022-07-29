Росстат: потребность петербургских работодателей в наёмных сотрудниках сократилась почти вдвое

Калининградские бизнесмены оказались не рады открытию транзита
Проблемы с литовским банком, который обслуживает калининградский транзит, местные бизнесмены главными не считают. Было...Подробнее
Согласно данным, опубликованным на официальном сайте Росстата, работодатели Северной столицы стали гораздо меньше нуждаться в рабочей силе. Если в июне две тысячи двадцать первого года они планировали нанять порядка сорока девяти тысяч сотрудников, то год спустя речь шла уже о двадцати семи тысячах вакансий, которые петербургские компании могли предложить горожанам.
Если же рассматривать только текущий год, то можно отметить некоторый рост потребности предприятий в наёмных работниках, но он невелик: к примеру, в мае текущего года незанятыми оставались двадцать шесть тысяч вакансий.
При этом необходимо отметить, что услугами службы занятости пользуются в основном крупные фирмы, в основном промышленные. В связи с этим реальная картина, складывающаяся на рынке труда, может сильно отличаться от статистики, однако общую тенденцию изменений отследить можно.
Нужно отметить, что двадцать семь тысяч составляют всего 0,8% от более чем трёх миллионов работающих петербуржцев возрастом от пятнадцати лет и выше.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Проблемы с литовским банком, который обслуживает калининградский транзит, местные бизнесмены главными не считают. Было...Подробнее
Компания «Строй Реставрация» более полугода не может приступить к реализации проекта по восстановлению и приспособлению...Подробнее
Городские власти не информировали петербуржцев о перекрытии ряда улиц в связи с репетицией Главного военно-морского...Подробнее
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу высказал претензии в адрес России. Он заявил, что Москва не выполняет свои...Подробнее
Войска РФ могут получить дроны иранского производства, чтобы уничтожить американские РСЗО HIMARS. Об этом пишет...Подробнее
На Урале у целой семьи медики диагностировали редкую генетическую болезнь Фабри. Об этом информирует региональное...Подробнее
Начиная с сегодняшнего дня в корпусе-трансформере петербургского Госпиталя для ветеранов войн вновь открыт приём...Подробнее
Высокопоставленные генералы Соединённых Штатов Америки не могут понять, что можно сделать с новейшими субмаринами...Подробнее
В седьмой пакет санкций против России не будут включены дополнительные меры, ограничивающие поставки энергоносителей....Подробнее
Российским пенсионерам сообщили о возвращении возможности, которую ранее у пожилых граждан забрали. С 1 августа ее...Подробнее
Комментировать