Росстат: потребность петербургских работодателей в наёмных сотрудниках сократилась почти вдвое

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте Росстата, работодатели Северной столицы стали гораздо меньше нуждаться в рабочей силе. Если в июне две тысячи двадцать первого года они планировали нанять порядка сорока девяти тысяч сотрудников, то год спустя речь шла уже о двадцати семи тысячах вакансий, которые петербургские компании могли предложить горожанам.

Если же рассматривать только текущий год, то можно отметить некоторый рост потребности предприятий в наёмных работниках, но он невелик: к примеру, в мае текущего года незанятыми оставались двадцать шесть тысяч вакансий.

При этом необходимо отметить, что услугами службы занятости пользуются в основном крупные фирмы, в основном промышленные. В связи с этим реальная картина, складывающаяся на рынке труда, может сильно отличаться от статистики, однако общую тенденцию изменений отследить можно.

Нужно отметить, что двадцать семь тысяч составляют всего 0,8% от более чем трёх миллионов работающих петербуржцев возрастом от пятнадцати лет и выше.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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