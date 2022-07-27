Экономист Долгова предупредила о том, что осенью в России подорожают сыр, колбаса и кондитерские изделия

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Снижение стоимости продуктов питания в России объясняется сезонным падением цен на овощи и фрукты. Однако стоит готовиться к тому, что осенью все изменится. За некоторые продукты платить придется больше.
Доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Плеханова Мария Долгова прогнозирует, что к осени цены на овощи и фрукты могут еще больше снизиться за счет плодоовощной группы, урожай которой собирают в августе и сентябре.
В связи с возросшими затратами на обслуживание и ремонт импортного оборудования, упаковку и ингредиенты, которые входят в состав многих продуктов, увеличится стоимость многих товаров на полках магазинов.
По словам Долговой, цены на маргарин и спреды, кондитерские изделия отталкиваются от стоимости пальмового масла, а пива - от хмеля. Эти ингредиенты покупаются у зарубежных производителей.
«Велика доля импортных составляющих в себестоимости сыров, колбас и кондитерских изделий. Цены на эти и ряд других продуктов могут возрасти к осени», — сказала экономист в беседе с «Прайм».
Кроме того, вырастет стоимость упаковки, в том числе ожидается очередное повышение цен на бумагу и пластик, используемых в производстве тары. Это тоже окажет свое влияние на окончательную стоимость готовой продукции.
Наконец, если говорить о готовых импортных товарах, они тоже станут дороже для потребителя - затраты на логистику и транспортировку вследствие действующих санкционных ограничений, введенных против страны за специальную военную операцию, будут расти.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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