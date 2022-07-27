Калининградские бизнесмены оказались не рады открытию транзита

Проблемы с литовским банком, который обслуживает калининградский транзит, местные бизнесмены главными не считают. Было бы что оплачивать, говорят они, но пока нечего. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант».

Журналисты издания пообщались с представителями бизнеса из Калининграда и поинтересовались, рады ли они разблокировке грузов.

Глеб Рябенков, который сейчас одной из мебельных компаний, сообщил, что сухопутный транзит возобновлен пока только на бумаге, но никак не по железной дороге. Предприниматель уверяет, что после возобновления транзита пока еще ни одна поставка не пришла.

Объяснений у сложившейся ситуации может быть два. Первое - на границе очереди, процесс тормозится дополнительными проверками. Второе и, пожалуй, самое главное - российские транспортные компании начали отказываться работать с Калининградской областью, опасаясь возможных потерь.

«На сегодня никто из поставщиков нам в аренду вагоны в Калининград не даёт, по этой причине после начала всех событий мы ещё пока ничего не провезли. Все боятся, что возникнут простои, не хотят оплачивать, никто не берется прогнозировать, как металл пойдёт через Калининград: будет ли выгружаться продукция, пропустят либо не пропустят...», - говорит Олег Чернов, председатель совета директоров «Балтийской металлургической компании».

Поэтому весь калининградский бизнес сейчас надеется только на морские перевозки, хотя при этом вынужден переплачивать.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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