Экономист Кричевский высказался по поводу «вызывающих улыбку» санкций

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В седьмой пакет санкций против России не будут включены дополнительные меры, ограничивающие поставки энергоносителей. Но это еще не повод ухмыляться, расслабляться и думать о приближении мирного времени. Такого мнения придерживается экономист Александр Дудчак.
Специалист уверен, что седьмой пакет санкций, которые готовятся, указывает на то, что страны Запада меняют тактику и стратегию в отношении Москвы. Они будут действовать непредсказуемо, по-другому, активизируются на других направлениях.
«То, что вызывает улыбку поначалу, не говорит о том, что мы должны расслабляться … И то, что здесь и санкции не жёсткие, и где-то они их снимают, это вовсе не означает, что наступает мирное время. Нет, просто идёт перегруппировка сил врагов, и будет активизация в других местах», - приводит слова Дудчака Украина.ру.
Ранее Тимофей Бордачев, научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, в эфире радиостанции Говорит Москва предупредил о том, что 90% санкций, введенных против России, останутся навсегда.
А последствия ограничительной политики Европы РФ начнет ощущать в конце нынешнего или начале следующего года.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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