До конца следующего года на ремонт петербургских дорог потратят ещё шесть миллиардов рублей

Дирекцией транспортного строительства Северной столицы объявлены два очередных конкурса с целью поиска подрядчиков, которые будут ремонтировать городские дороги. По сложившейся традиции Петербург разбит на северный и южный лоты.

Конкурсная документация была опубликована двадцать шестого числа, стоимость каждого лота составляет около трёх миллиардов рублей. Срок начала работ конкретно не определён, его связывают с днём предоставления заявки заказчиком. Зато планируемый финал ремонта назван: крайней датой прописано тридцатое ноября следующего года. При этом в лотах не сформирована адресная программа на следующий год, как нет и конкретного перечня работ. Приложен только список дорожных адресов, разбитый порайонно. По факту, исходя из такой формы конкурса, от претендентов ждут предложений расценок на работу и материалы.

В заявленных документах сообщается, после заключения контракта комитетом «по мере необходимости» будет направляться в дирекцию адресный перечень, соответствующий на тот момент Адресной программе ремонта дорог для обследования и выполнения необходимых ремонтных работ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700