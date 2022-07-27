До конца следующего года на ремонт петербургских дорог потратят ещё шесть миллиардов рублей

Более 15 «бирюзовых» автобусов попали в аварии за две недели третьего этапа транспортной реформы в Петербурге
Новые автобусы, вышедшие на улицы Петербурга в рамках переехода на новую модель транспортного обслуживания (НМТО),...Подробнее
Дирекцией транспортного строительства Северной столицы объявлены два очередных конкурса с целью поиска подрядчиков, которые будут ремонтировать городские дороги. По сложившейся традиции Петербург разбит на северный и южный лоты.
Конкурсная документация была опубликована двадцать шестого числа, стоимость каждого лота составляет около трёх миллиардов рублей. Срок начала работ конкретно не определён, его связывают с днём предоставления заявки заказчиком. Зато планируемый финал ремонта назван: крайней датой прописано тридцатое ноября следующего года. При этом в лотах не сформирована адресная программа на следующий год, как нет и конкретного перечня работ. Приложен только список дорожных адресов, разбитый порайонно. По факту, исходя из такой формы конкурса, от претендентов ждут предложений расценок на работу и материалы.
В заявленных документах сообщается, после заключения контракта комитетом «по мере необходимости» будет направляться в дирекцию адресный перечень, соответствующий на тот момент Адресной программе ремонта дорог для обследования и выполнения необходимых ремонтных работ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Новые автобусы, вышедшие на улицы Петербурга в рамках переехода на новую модель транспортного обслуживания (НМТО),...Подробнее
Городские власти не информировали петербуржцев о перекрытии ряда улиц в связи с репетицией Главного военно-морского...Подробнее
Компания «Строй Реставрация» более полугода не может приступить к реализации проекта по восстановлению и приспособлению...Подробнее
Дирекцией транспортного строительства Северной столицы объявлены два очередных конкурса с целью поиска подрядчиков,...Подробнее
Киностудия «Ленфильм» не может в современных реалиях использовать отечественное оборудование в процессе...Подробнее
Проблемы с литовским банком, который обслуживает калининградский транзит, местные бизнесмены главными не считают. Было...Подробнее
Стало известно, что рекламную кампанию южнокорейскому истребителю обеспечил концерн Lockheed Martin. Польша согласовала...Подробнее
Сегодня появилась информация о задержании на территории Ленинградской области сорокапятилетней уроженки...Подробнее
Издание Foreign Affairs опубликовало материал, в котором высказывается мысль о том, что Россия может нанести ядерный...Подробнее
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу высказал претензии в адрес России. Он заявил, что Москва не выполняет свои...Подробнее
Комментировать