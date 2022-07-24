Эксперт ВШЭ: 90% санкций против России останутся навсегда

Сегодня, 16:19

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Эксперт ВШЭ: 90% санкций против России останутся навсегда
Фото из открытых источников

Санкции против России, введенные США и странами ЕС за специальную военную операцию d Украине, себя еще не проявили. Для бизнеса и населения они станут ощутимыми в конце нынешнего года или в начале 2023-го. Об этом, выступая в эфире на радио «Говорит Москва», предупредил научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ Высшей школы экономики Тимофей Бордачёв.

Прогноз эксперта совершенно нерадостный и диссонирует с мнениями других специалистов, которые вещают с экранов о том, что санкционные ограничения РФ идут только на пользу. Бордачев предрекает, что 90% введенных против страны санкций останутся навсегда.

А скоро, уверен эксперт ВШЭ, начнется процесс разрушения экономических цепочек, которые выстраивались последние 30 лет.

«Мы увидим последствия того, что уже сделано за последние несколько месяцев не сегодня, а поздней осенью, зимой, в начале следующего года. 90% санкций останутся навсегда. Будут разрушены те экономические цепочки, в которых Россия участвовала, в которые страна была интегрирована за последние 30 лет», - говорит Тимофей Бордачёв.

Он уверен, что страны Запада будут придумывать постоянно какие-то новые ограничения против России. Процесс снятия санкций невероятно длительный и может затянуться на десятилетия.

«Но список того, что они реально могут применить против России, исчерпан», - заключил собеседник радиожурналистов.

Специальная военная операция в Украине, из-за которой на РФ были наложены беспрецедентные санкции, идет уже шестой месяц.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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