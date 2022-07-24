Страх увольнения мотивирует жителей Петербурга более активно размещать резюме в Интернете

Согласно данным статистики, в июне текущего года петербургские соискатели вакансий подали заявок на 16,7% больше, чем за аналогичный прошлогодний период.

Как отмечают исследователи портала HeadHunter, большая часть жителей Северной столицы занимается поисками работы в сфере торговли. Таковых аналитики насчитали двенадцать процентов от общего количества соискателей, подавших резюме. На втором месте востребованных горожанами вакансий разместилась IT-индустрия. Работать в этой области хотят девять процентов петербуржцев. Активность проявляют и читатели разделов с предложениями работы для студентов, административного персонала, специалистов по закупкам и других.

Как считают эксперты, подобная активность является довольно нетипичной для дачного сезона. Следовательно, делают они вывод, на поведение соискателей оказала влияние текущая экономическая ситуация. К смене работы на более оплачиваемую или поиску мест подработки, присовокупился проводимый пользователями портала мониторинг актуальных вакансий на случай увольнения или нестабильного положения работодателя. Кстати, как отмечают "Невские новости", проводимый ранее специалистами опрос показал, что около трети петербуржцев намерены выделить личное время на огороды и дачи, озаботившись получением большого урожая.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700