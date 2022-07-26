Киреева: Все пенсионеры в РФ могут получить новую льготу до 1 августа 2022 года

26-07-2022, 11:34

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Киреева: Все пенсионеры в РФ могут получить новую льготу до 1 августа 2022 года
Фото из открытых источников

Всех пожилых граждан, получающих пенсионное обеспечение на территории Российской Федерации, уведомили о том, что они имеют возможность оформить новую льготу в августе 2022 года. Об этом написали корреспонденты информационного новостного онлайн портала PRIMPRESS со ссылкой на сообщение известного российского пенсионного эксперта Анастасии Киреевой. 

Специалист по пенсионному законодательству рассказала о том, что граждане преклонного возраста, постоянно проживающие в Российской Федерации, должны подать свои документы на оформление новой льготы в срок до 1 числа последнего летнего месяца августа. 

«В настоящий период времени одновременно несколько банковских учреждений предлагают пенсионерам страны чрезвычайно выгодные условия при получении пенсии на их карточные счета. Чтобы пройти всю процедуру оформления, следует перевести свою получаемую от государства пенсию на карту банка. После этого на счёт каждого пенсионера будет зачислена определенная денежная сумма». 

Эксперт рассказала, что по одной тысяче рублей на счет при переводе пенсии в банк начисляют ВТБ и Промсвязьбанк. Две тысячи обещает пенсионерам банк «Левобережный». А три тысячи в российской валюте могут получить те, кто переведет пенсионные выплаты в «Ак Барс». 

Ранее СМИ сообщили о том, что некоторые пожилые граждане России получат 3 доплаты к пенсионным выплатам.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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