За строительство нового студенческого общежития в Петербурге Высшая школа экономики заплатит без малого миллиард рублей

Сегодня стало известно о том, что на официальном портале госзакупок была размещена информация о конкурсе, объявленном НИУ «Высшая школа экономики». Согласно обнародованным данным, за разработку рабочей документации и строительство здания, ВШЭ готова заплатить почти девятьсот шесть миллионов рублей.

По условиям контракта, общежитие площадью около шестнадцати тысяч квадратных метров, рассчитанное на шестьсот мест, будет возведено по адресу улица Крупской, номер три. Подрядчик обязан завершить стройку к середине две тысячи двадцать четвёртого года. Заявки принимаются до двенадцатого августа, а через пять дней объявят победителя.

Разрешение на возведение нового здания общежития было выдано ВШЭ петербургским Госстройнадзором минувшим летом. По адресу, где пройдёт строительство, в настоящий момент также находится общежитие школы экономики, но в трёхэтажном здании распланированы всего тридцать восемь комнат, или девяносто два места. На данный момент вузу принадлежат шесть общежитий в разных районах Санкт-Петербурга и ещё около шестисот мест используется им на правах аренды у других собственников.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700