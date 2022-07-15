Киев требует до ста миллиардов долларов ежегодной помощи для восстановления страны

Согласно заявлению советника главы офиса президента Украины Тимофея Милованова, его стране необходимо ежегодно получать до ста миллионов долларов якобы на её восстановление.

Со слов Милованова, Киев нуждается примерно в двадцати – тридцати миллиардах в год для того, чтобы поддерживать макроэкономику государства, плюс ему нужна примерно такая же сумма на содержание своих вооружённых сил.

Это заявление представитель администрации Владимира Зеленского сделал, говоря о 1,9 миллиарда долларов, которые наши соседи должны будут получить по результатам конференции в Лугано. Назвав обещанную помощь «конкретными живыми деньгами», Милованов добавил, что Украине «реально нужно» каждый год получать от тридцать до ста миллиардов долларов иностранной помощи.

Как сообщает РИА «ФАН», ранее украинским премьер-министром Денисом Шмыгалём была озвучена информация о трёхмиллиардном переводе от Вашингтона, полученном Киевом в течение двух недель.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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