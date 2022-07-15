Киев требует до ста миллиардов долларов ежегодной помощи для восстановления страны

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Согласно заявлению советника главы офиса президента Украины Тимофея Милованова, его стране необходимо ежегодно получать до ста миллионов долларов якобы на её восстановление.
Со слов Милованова, Киев нуждается примерно в двадцати – тридцати миллиардах в год для того, чтобы поддерживать макроэкономику государства, плюс ему нужна примерно такая же сумма на содержание своих вооружённых сил.
Это заявление представитель администрации Владимира Зеленского сделал, говоря о 1,9 миллиарда долларов, которые наши соседи должны будут получить по результатам конференции в Лугано. Назвав обещанную помощь «конкретными живыми деньгами», Милованов добавил, что Украине «реально нужно» каждый год получать от тридцать до ста миллиардов долларов иностранной помощи.
Как сообщает РИА «ФАН», ранее украинским премьер-министром Денисом Шмыгалём была озвучена информация о трёхмиллиардном переводе от Вашингтона, полученном Киевом в течение двух недель.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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