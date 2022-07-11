За первую половину текущего года в Санкт-Петербурге оплачено 7,5% запланированных работ по программе капитального ремонта

Вчера, 21:34

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За первую половину текущего года в Санкт-Петербурге оплачено 7,5% запланированных работ по программе капитального ремонта
Фото из открытых источников

Сегодня появилась информация о том, что на территории Северной столицы в текущем году по программе капремонта жилья выполнены работы на общую сумму 1,452 миллиарда рублей при общем годовом плане в 19,342 миллиарда рублей. Такие данные содержатся в письме Фонда капремонта, отправленном в ответ на запрос депутата петербургского парламента Бориса Вишневского, от тринадцатого числа этого месяца. Согласно данным из документа, всего в 2022 году должны пройти ремонты в 1743 домах по 2477 видам работ. Пока из запланированного полностью закончены только 125 объектов.

При этом представители жилищного комитета поясняют, что оплата работ по капремонту производится только после завершения оформления документации, а временной промежуток между окончанием ремонта и фактической оплатой может составлять до одного месяца.

Как подчеркнули в комитете, на данный момент более четырёхсот работ находятся в стадии завершения со степенью готовности свыше восьмидесяти процентов. Всего подрядчики приступили к ремонту на 1500 с лишним адресах, заключены договора на производство примерно 1800 видов работ. По большей части этих договоров выплачены авансы, включая проводки денежных средств в рамках постановления правительства, повышающего планку авансирования до пятидесяти процентов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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