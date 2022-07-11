Bloomberg: Евросоюз вынужденно сокращает экономическую помощь Украине

Анализируя текущую ситуацию вокруг украинского конфликта, обозреватели Bloomberg отмечают, что сокращение помощи Евросоюза нашему ближайшему соседу носит вынужденный характер и связано в первую очередь с собственными экономическими проблемами стран, входящих в ЕС.

В подтверждение своих слов сотрудники агентства приводят пример председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйнен, планировавшей направить Киеву девять миллиардов евро. По сведениям авторов статьи, в настоящее время госпожа председатель готова помочь Украине, но суммой в девять раз меньшей. Как отметили эксперты Bloomberg, обещанная в мае помощь теперь отодвигается на второй план в связи с чётко обозначившейся перспективой возникновения серьёзных экономических проблем, ожидающих государства Евросоюза.

При этом, напоминает РИА «ФАН», ранее премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном было сделано заявление о том, что ограничения антироссийской направленности никоим образом не способствуют деэскалации украинского конфликта, лишь оказывая пагубное влияние на Европу.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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