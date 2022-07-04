Издание TDR: США применили самое опасное оружие мира — ответ России стал неожиданностью

Сегодня, 15:44

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Издание TDR: США применили самое опасное оружие мира — ответ России стал неожиданностью
Фото из открытых источников

Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс  прокомментировал действия РФ в ответ на применение США «самого опасного оружия в мире».

Так, сейчас на долю доллара США приходится порядка 80% всех глобальных платежей и большая часть всех сделок с нефтью. И это дает возможность США использовать доллар в качестве оружия,  пишет издание The Daily Reckoning, передает ПолитРоссия.

«Самое мощное военное оружие Америки не стреляет, не летает и не взрывается. Это не подводная лодка, самолет, танк или лазер. Самым мощным стратегическим оружием США сегодня является доллар. Вашингтон использует доллар стратегически, чтобы вознаграждать друзей и наказывать врагов», — рассказал аналитик.

Но попытка США надавать на РФ при помощи доллара вылилась в проблемы для американцев.  Все дело в том, что Россия предпринимала не только меры по снижению зависимости от доллара, но и сделала шаги против американской экономики.

Так, на недавней встрече БРИК президент РФ Владимир Путин предложил новую резервную валюту. Россия собрала вокруг себя страны, которые уже работают над созданием новой финансовой системы, независимой от доллара. Чем больше западные страны вводят против РФ санкций, тем более активно Москва работает в данном направлении. И хотя это серьезно бьет по экономике страны, в будущем руководство РФ надеется получить позитивный результат.

Попытка Запада надавить на РФ, ограничив экспорт золота, также не принесла желаемого результата. РФ продолжает находить варианты, которые позволяют ей использовать золотовалютные резервы и торговать золотом.


Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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