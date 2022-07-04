Издание Asahi Shimbun назвало четыре условия для замены доллара юанем

Сегодня, 10:09

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Издание Asahi Shimbun назвало четыре условия для замены доллара юанем
Фото из открытых источников

В мировых валютных резервах доля доллара США продолжает снижаться уже около 20 лет. Об этом пишет Asahi Shimbun, передает ИноСМИ.

Эксперты прогнозируют, что антироссийские санкции повлекут дальнейшее сокращение доли доллара в мировых валютных резервах и рост доли юаня.

Профессор Калифорнийского университета и ведущий эксперт по международным финансам Барри Эйхенгрин отметил, что санкции Запада серьезно ударили по российской экономике. Но они не сразу разрушат ее, поскольку необходимо время, за которое проявятся все последствия введенных ограничений. И только после этого возможно изменение политики государства.

Тем временем уже сейчас можно говорить, что доля доллара в мировых резервах рухнула с 70% до 60% за 20 лет. Россия, даже отказавшись полностью от доллара, сразу не сможет перейти на евро, фунт или иену.

Тем не менее, есть вероятность того, что РФ тогда сделает основной валютой своих резервов юань. Но за эту валюту можно будет купить лишь ограниченное количество товаров.

Выбирая мировую валюту, важно понимать, что такой валютой может быть только та, которая отвечает сразу 4-м условиям: солидные экономические масштабы, стабильность курса, ликвидность для свободной торговли, гарантированная нацбезопасность.

Поэтому Эйхенгрин уверен, что доллар будет оставаться одной из главных международных валют еще лет 30-40. Но в будущем его может заменить не одна валюта, а совокупность нескольких валют.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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