Назван документ, который повысит пенсию на 5000 рублей

Сегодня, 08:44

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Назван документ, который повысит пенсию на 5000 рублей
Фото из открытых источников

Пожилые россияне имеют шанс повысить пенсионную выплату на несколько тысяч рублей со следующего месяца. Причем речь идет о работающих пенсионерах, сообщил эксперт Сергей Власов. Дополнительные деньги могут получить пожилые граждане, у которых кто-либо находится на иждивении - ребенок или пожилой нетрудоспособный родственник. Иждивенец должен проживать с пенсионером и находиться у него на содержании.

ПФР будет доплачивать пенсионерам за каждого иждивенца, но не более чем за трех человек. Размер доплаты составляет треть от выплаты к пенсии - около 2400 рублей. К примеру, за двух детей пожилой человек будет получать дополнительно около пяти тысяч рублей.

Если с пенсионером проживает несовершеннолетние, то предоставление документов в ПФР не потребуется. А если иждивенцу больше 18 лет, то пенсионеру придется предъявить документ о том, что ребенок обучается в вузе на очной форме. Такая справка выдается учебным заведением. Если пенсионер предоставит такой документ в ПФР сейчас, то дополнительные деньги он получит уже в августе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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