Петербургское предприятие расширяет реализацию двух импортозамещающих проектов, наладив выпуск гидромоторов и мини-погрузчиков

Вчера, 21:49

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Петербургское предприятие расширяет реализацию двух импортозамещающих проектов, наладив выпуск гидромоторов и мини-погрузчиков
Фото из открытых источников

«Невский инструментальный завод» занялся реализацией импортозамещающих проектов, включённых в перечень Постановления правительства РФ за номером семьсот девятнадцать.

Первое направление импортозамещения на предприятии – изготовление радиально-поршневых гидромоторов, применяемых в широком спектре механизмов и техники. Данные узлы устанавливаются в судовые и палубные механизмы, в механизмы подъёма и кантования, а также используются при производстве специализированной техники: сельскохозяйственной, уборочной, строительной, дорожной и т.д. Производство на сто процентов локализовано на территории Северной столицы, ранее аналогичного продукта предприятия России не выпускали. В настоящее время такие моторы в нашу страну не поставляются по причине включения в санкционный список Евросоюза.  

Вторым импортозамещающим проектом завода стало производство мини-погрузчиков, базирующихся на сочленённой раме собственной разработки. Устройство многофункционально и имеет более сорока видов навесных приспособлений, позволяющих использовать его в качестве газонокосилки, вилочного погрузчика, мини-трактора, бетономешалки, подъёмника и телескопического погрузчика. В данном случае локализация производства составила около восьмидесяти процентов.

В планах предприятия - поиск инвестора для создания собственного производства в ОЭЗ Санкт-Петербург, резидентом которой завод стал в минувшем году. Помимо этого, на «Невском инструментальном заводе» налажен выпуск узлов и запчастей для АЭС и других предприятий, использующих ядерное топливо. Для работы в этом направлении завод получил все необходимые сертификаты и лицензии.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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