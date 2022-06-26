Власти Санкт-Петербурга дали крупным производственно-коммерческим структурам отсрочку по уплате местных налогов

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Правительство Северной столицы продлило сроки уплаты авансовых взносов по местным налогам для крупных городских предприятий. Согласно сообщению представителей пресс-службы Смольного, речь в данном случае идёт о транспортном, земельном и имущественном налогах за второй квартал текущего года. Ранее подобные отсрочки предоставлялись только малому и среднему бизнесу – отмечают «Невские новости».
Как говорится в сообщении, изначально срок уплаты заканчивался тридцатого июля текущего года, но сейчас его продлили до тридцатого ноября. Общий объём преференций для данной категории бизнеса будет составлять около 5,9 миллиарда рублей.
Напомним, ранее появилась информация о планах правительства, связанных с вводом в Санкт-Петербурге туристического сбора, что потребует предварительного внесения поправок в действующий Налоговый кодекс. По мнению чиновников, собираемые деньги можно будет направить на реставрацию и ремонт объектов, являющихся культурным наследием, а также на поддержание исторического центра. Предварительно сообщается о том, что размер такого сбора может составить около двух процентов от стоимости проживания в петербургских отелях и гостиницах.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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