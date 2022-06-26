Каждый четвертый россиянин считает невозможным сменить компьютер из-за высоких цен

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Каждый четвертый россиянин не может позволить себе замену ПК из-за высоких цен на такую технику. На это указывают результаты исследования, проведенного специалистами VK Play и ResearchM.
В ходе опроса 84% респондентов заявили, что у них есть компьютер. Однако примерно 42% из этого числа недовольны техническими возможностями своего ПК, так как не могут запускать на своих гаджетах игры в топ-качестве. В целом более 70% обладателей ПК используют свой гаджет и для видеоигр.
41% участников опроса тратят на игры не больше трех часов ежедневно, еще 20% уделяют играм не менее пяти часов. 37% опрошенных россиян пользуются облачными сервисами. Об облачном гейминге знает каждый пятый, хотя не все до конца понимают значение этого понятия. 50% нравится то, что играть там можно даже без мощного компьютера, и то, что им предлагается внушительный каталог тайтлов. Эту категорию пользователей устраивают и цены на услуги.
Добавим, что после начала спецоперации в Украине крупнейшие производители персональных компьютеров и других гаджетов остановили поставки в Россию. Чтобы решить эту проблему, правительство разрешило импорт, когда товары покупаются в другой стране и завозятся в Россию.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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