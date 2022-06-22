Из-за подорожания гелия в РФ выросли цены на воздушные шары

Продавцы воздушных шаров жалуются на нехватку и резкое подорожание гелия, вследствие чего цены на их продукцию, без которой невозможны праздники, существенно выросла. Бизнесмены виновником своих бед видят «Газпром», который является единственным в стране производителем данного газа.

Как пишет «Фонтанка» , с первых чисел июня цена гелия на торгах выросла в два раза, а с мая - в два с половиной раза.

Высокие цены на воздушные шары отпугивают покупателей. Многие сокращают объемы заказов, а часть и вовсе отказывается от праздничной атрибутики.

Продавцы утверждают, что цены на гелий сейчас растут уже не по дням, а по часам.

Вот что рассказала изданию Милена Заморская, менеджер петербургской компании «Букет от Лурье»:

«У нас прямое общение с поставщиком гелия. При заказе они пишут, что гелий стоит столько-то. Проходит час. Мы оформляем заказ. Они пишут, что цена уже другая, и она дороже на 500 рублей. Так происходило на протяжении недели каждый день. Сейчас это происходит раз в 3–4 дня».

Яркий пример подорожания она привела по базовой позиции. Так, пастельный шарик 30–35 см ранее продавали по 80 рублей, сейчас он - 110. Он подорожал на 40%, но в среднем шары стали дороже как минимум вдвое.

Поскольку объяснений от производителя продавцы не получили, они обратились в ФАС с просьбой отреагировать на сложившуюся ситуацию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700