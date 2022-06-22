Рестораторы принялись заменять зарубежный алкоголь отечественным

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По причине прекращения поставок алкоголя именитых мировых производителей - американского Brown-Forman, британского Diageo, французского Hennessy и ряда других, российским рестораторам не остается ничего другого, как внедрять в свои винные карты российские напитки с градусом. Об этом сообщает газета «Известия».
«Мы адаптировали ассортиментную матрицу, в частности, убрали из барного меню некоторые виды зарубежного алкоголя из-за ухода крупнейших поставщиков», — рассказал один из рестораторов.
Так, заведения общепита все чаще переходят на отечественные водку и коньяк, что, конечно, не очень радует избалованных качественным алкоголем посетителей дорогих ресторанов.
Леонид Попович, президент Союза виноградарей и виноделов, уверен, что российские рестораторы начали переходить на отечественные напитки под давлением санкций, хотя это следовало бы сделать уже давно. Ибо, уверяет он, в РФ производится вся продукция, за исключением экзотической.
Илья Бухаров, резидент Федерации рестораторов и отельеров России, акцентирует внимание на том, что отечественный алкоголь, к тому же, обходится дешевле, нежели импорт, поскольку отсутствует таможенный сбор.
Сейчас рестораторы рассматривают возможность поставок напитков из Грузии, Армении и других стран ближнего зарубежья.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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