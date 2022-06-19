НКБИ: в минувшем месяце увеличилось количество кредитных карт, оформленных на жителей Санкт-Петербурга

Сегодня, 00:29

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НКБИ: в минувшем месяце увеличилось количество кредитных карт, оформленных на жителей Санкт-Петербурга
Фото из открытых источников

Северная столица замкнула тройку регионов, являющихся лидерами по количеству кредитных карт, выданных жителям. В абсолютных цифрах число петербуржцев, воспользовавшихся в мае данным банковским продуктом, возросло до тридцати девяти тысяч ста человек. По сравнению с предыдущим месяцем рост составил 6,2% - отмечают «Невские новости» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.

На первых позициях списка – Москва и Московская область. Там были оформлены семьдесят одна тысяча триста и пятьдесят одна с половиной тысяча карт соответственно. Всего же по стране их получили порядка девятисот семидесяти тысяч человек.

Согласно сообщению директора по маркетингу НКБИ Алексея Волкова, в течение предыдущих двух месяцев сегмент выдачи новых «пластиковых» кредитов почти восстановился после мартовского шока от введённых в отношении России санкций. При этом, как подчеркнул Волков, даже мартовское падение показателей выдачи карт было не столь высоким по сравнению с потребительским кредитованием – количество заявок на карты снизилось примерно на тридцать процентов против более чем шестидесяти в потребкредитовании.

Майское же увеличение популярности кредитных продуктов аналитики связывают и со снижением ключевой ставки Банка России, вызвавшим сокращение рыночных ставок.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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