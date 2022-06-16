Финляндия показательно порвала все энергетические отношения с Россией

NI сообщил, как остановить 100-мегатонную торпеду «Посейдон» ВС из РФ
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Финляндия демонстративно отказывается сотрудничать с «Газпромом». Хельсинки не пожелали расплачиваться за продукцию российской госкомпании по новой схеме – рублями.
Сейчас финны ищут альтернативные источники поставок. Частично они планируют покрыть свои потребности за счет сжиженного природного газа (СПГ) из США, Катара и той же России. Финляндия больше не закупает ни российский газ, ни электричество, а также показательно разорвала контракт на строительство российской АЭС.
Сейчас атомная энергия стала весьма важной для Хельсинки. Финны занимаются поиском того, кто построит АЭС вместо России. В Финляндии есть атомные электростанции, которые вырабатывают 35% электроэнергии страны. Это электростанции «Ловииса» и «Олкилуото», на каждой из которых установлено по два промышленных реактора. Еще один реактор строится на АЭС «Олкилуото».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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