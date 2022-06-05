В Санкт-Петербурге построят Центр серийного машиностроения и логистики стоимостью около двадцати миллиардов

Правительство Северной столицы в рамках Петербургского международного экономического форума подписало соглашение о сотрудничестве с Объединённой судостроительной корпорацией. Договор направлен на реализацию инвестиционного проекта по созданию Центра серийного машиностроения и логистики Группы ОСК на Северо-Западе. Общий объём инвестиций составит около двадцати миллиардов рублей.

Как сообщают источники, бумаги подписывали сразу два Санкт-Петербургских губернатора: нынешний, Александр Беглов, и его предшественник на этом посту Георгий Полтавченко. Напомним, что в настоящее время Полтавченко возглавляет совет директоров ОСК.

Соглашение предусматривает строительство инновационного производства судостроительного оборудования и современных средствах логистики. В планах - создание более полутора тысяч новых рабочих мест, около полутысячи из которых будут высокопроизводительными.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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