Аналитик Бабин назвал доллар лучшей валютой для сбережений этим летом

Сегодня, 11:04

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Аналитик Бабин назвал доллар лучшей валютой для сбережений этим летом
Фото из открытых источников

Невзирая на то, что российский рубль в последние месяцы демонстрирует буквально чудеса укрепления, специалисты все равно продолжают считать лучшей валютой для сбережений, по крайней мере этим летом, американский доллар. Это следует из статьи РИА Новости.

Главный аргумент - во время геополитической нестабильности американская валюта дорожает. Это позволяет человеку не только сохранить свои сбережения, но и приумножить их.

«Учитывая непростую ситуацию в мировой экономике, угрожающую новым кризисом и обвалом мировых рынков, лучше выбрать доллар, который является одним из защитных инструментов и дорожает к другим валютам в период рыночной или геополитической нестабильности», — рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Он добавил, что вследствие серьезных экономических проблем в мире ожидается снижение сырьевого спроса. А это, в свою очередь, приведет к тому, что цены на энергоресурсы снизятся. 

Бабин также уверен, что в обозримой перспективе рубль лишится последней защиты от геополитической неопределенности, а это приведет к его удешевлению.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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