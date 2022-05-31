Экономист Хазин объяснил, как РФ избежать грядущего пятилетнего кризиса

Сегодня, 14:04

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Экономист Хазин объяснил, как РФ избежать грядущего пятилетнего кризиса
Президент Фонда экономических исследований Михаил Хазин

Президент Фонда экономических исследований Михаил Хазин заявил о том, что у России есть все шансы избежать грядущего кризиса. Однако для этого следует отказаться от либеральной финансово-экономической политики.

Хазин уверен, что сейчас мир оказался в ситуации, схожей с той, что наблюдалась в 1930-х годах минувшего столетия. Однако тогда кризис затянулся менее чем на три года. В этот раз так быстро он не завершится.

«Сейчас мировой кризис будет лет 5-6», — поделился прогнозом Хазин в стриме RT.

Кризис будет сопряжен с распадом мира на валютные зоны. Это фактически уже неизбежное событие и самое правильное, что можно сделать - иметь активы в своей валюте.

«Мы можем этого мирового кризиса избежать, но нам нужно отказаться от либеральной финансово-экономической политики», — сказал Хазин и в заключение добавил, что при нынешнем руководстве Центробанка страны считает это невозможным.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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