На Западе признали неуязвимость России даже при полном эмбарго газа в ЕС

Foreign Affairs заявило, что странам Запада стоит продвигать для РФ стамбульский Хасавюрт
О возможности принятия стамбульского варианта урегулирования конфликта между Россией и Украиной рассказал старший...Подробнее
Даже введение эмбарго на поставку российского газа в ЕС не лишит Россию доходов. Об этом сообщает CNN Business, передает МК.
Европейцы заявляют о том, что намерены снизить зависимость от российского газа, для чего будут наращивать импорт сжиженного природного газа (СПГ). В планах ЕС сократить до конца текущего года потребление российского газа на 66%.
Аналитик CNN в материале «Почему Россия не страдает, даже перекрывая поставки газа в Европу» рассказал, что России удалось нарастить газовые доходы даже несмотря на то, что ряд стран отказались от российского газа.
По данным экспертов, экспорт российского газа с января по май 2022 года вне стран СНГ упал почти на 28%. Об этом говорит статистика «Газпрома». Россия не продает свой газ Польше, Болгарии, Финляндии, Дании, Германии и Нидерландам, поскольку они не стали выполнять требование РФ об оплате поставок газа в рублях.
При этом есть и копании, которые приняли новые условия оплаты за российский газ. А учитывая его подорожание, Россия не потеряла свои доходы, при этом продает газа меньше. Согласно данным Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха, за два месяца после начала спецоперации России на Украине поставки ископаемого топлива из России в ЕС вырос в 2 раза в сравнении с этим же периодом 2021 года.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
О возможности принятия стамбульского варианта урегулирования конфликта между Россией и Украиной рассказал старший...Подробнее
Внимание Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу привлекли махинации, проводимые во...Подробнее
В Мадриде участники саммита военного блока НАТО планируют подвергнуть пересмотру нынешнюю позицию Североатлантического...Подробнее
Следственным комитетом Северной столицы возбуждено уголовное дело по факту убийства человека в Адмиралтейском районе...Подробнее
Десятилетний мальчик, решивший накормить крысу, стал жертвой нападения дикого грызуна. Крыса укусила ребёнка, который...Подробнее
Генерал-полковник Андрей Картаполов рассказал о том, чем опасно для России членство в НАТО Финляндии и Швеции. По его...Подробнее
Финский строительный концерн YIT, который ранее объявил о нежелании и впредь присутствовать на российском рынке из-за...Подробнее
США все же отправят Украине комплексы HIMARS, невзирая на то, что на днях американский президент Джозеф Байден заявил,...Подробнее
Около полугода назад пятидесятилетний житель Ленинградской области договорился со знакомыми и создал видимость угона...Подробнее
Сам инцидент, лёгший в основу уголовного дела, произошёл примерно в половине девятого вечера двадцать четвёртого апреля...Подробнее
Комментировать