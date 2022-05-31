На Западе признали неуязвимость России даже при полном эмбарго газа в ЕС

Даже введение эмбарго на поставку российского газа в ЕС не лишит Россию доходов. Об этом сообщает CNN Business, передает МК.

Европейцы заявляют о том, что намерены снизить зависимость от российского газа, для чего будут наращивать импорт сжиженного природного газа (СПГ). В планах ЕС сократить до конца текущего года потребление российского газа на 66%.

Аналитик CNN в материале «Почему Россия не страдает, даже перекрывая поставки газа в Европу» рассказал, что России удалось нарастить газовые доходы даже несмотря на то, что ряд стран отказались от российского газа.

По данным экспертов, экспорт российского газа с января по май 2022 года вне стран СНГ упал почти на 28%. Об этом говорит статистика «Газпрома». Россия не продает свой газ Польше, Болгарии, Финляндии, Дании, Германии и Нидерландам, поскольку они не стали выполнять требование РФ об оплате поставок газа в рублях.

При этом есть и копании, которые приняли новые условия оплаты за российский газ. А учитывая его подорожание, Россия не потеряла свои доходы, при этом продает газа меньше. Согласно данным Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха, за два месяца после начала спецоперации России на Украине поставки ископаемого топлива из России в ЕС вырос в 2 раза в сравнении с этим же периодом 2021 года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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