Финский строительный концерн YIT продал свой российский бизнес

Финский строительный концерн YIT, который ранее объявил о нежелании и впредь присутствовать на российском рынке из-за событий на территории Украины, закрыл сделку по продаже "ЮИТ Россия" девелоперу Etalon Group. Об этом сегодня заявила пресс-служба руководства компании.

В сообщении говорится, что на сделку по продаже российского бизнеса у финского концерна ушло больше времени, нежели планировалось изначально.

И тем не менее, именно благодаря этому у YIT была возможность «быстрого, контролируемого и полного выхода» с рынка России.

Финский концерн принял решение навсегда отказаться от своего бизнеса на территории страны из-за специальной военной операции, которую ВС РФ с 24 февраля развернули в Украине.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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