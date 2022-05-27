Аналитики прогнозируют массовое закрытие заведений общепита в РФ

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На смену тренду массового открытия заведений общепита в России уже к октябрю придет тенденция массового закрытия. Такой поворот событий спрогнозировали аналитики компании «Контур» в беседе с информагентством РИА Новости.
Специалисты заявили, что весной нынешнего года заведения общепита начали массово открываться в связи со снятием связанных с коронавирусом ограничений. Владельцы бизнеса несколько адаптировались к новым реалиям, в которых приходится работать. Сейчас же они в большинстве своем занимают выжидательную позицию. Аналитики убеждены, что ближе к осени многие владельцы заведений общепита примут решение о закрытии и уходе из отрасли.
«Сейчас не стоит ждать существенных изменений в динамике открытий организаций в отрасли общепита, они будут заметны ближе к концу года: к октябрю-ноябрю мы прогнозируем массовые закрытия на рынке», — говорит аналитик Владимир Савельев.
Пока на рынке выжидательная пауза. Новые заведения особо не заходят, но и действующие пока с регистрации не снимаются.
«Заведения адаптируются к новым условиям, это задает несколько трендов развития отрасли: импортозамещение, СБП, отказ от бумаги, удержание клиентов», — пояснил аналитик компании Михаил Добровольский.
Он добавил, что заведения общепита, чтобы выжить, начали экономить на доставке и принялись организовывать совместные закупки.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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