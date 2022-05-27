В банках России резко снизились золотые запасы

Сегодня, 11:39

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В банках России резко снизились золотые запасы
Фото из открытых источников

В банках РФ резко снизились золотые запасы. На это обратило внимание в своей публикации информационное агентство РБК.

Уточняется, что количество драгоценных металлов, которые находятся на балансе российских банков, за два лишь месяца (февраль-март) снизилось более чем на 11 тонн. А уже по состоянию на 1 апреля сего года остатки на счетах банков в переводе на национальную валюту составляли всего лишь 227,3 миллиарда рублей. И этот показатель является минимальным с августа 2019 года.

В российских банках в общей сложности хранилось 43,8 тонн золота. Наблюдалось снижение остатков на 20,7% - или на 11,4 тонн драгметалла в реальном выражении.

Больше всего запасы банков «просели» в феврале - месяце, с которого началась специальная военная операция ВС РФ на территории соседней Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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